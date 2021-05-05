UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обмен пленными: оккупанты в ОРДО начали согласовывать список

Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начала согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад.

Об этом заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.

"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила Морозова.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев предложил оккупантам накануне Пасхи передать пять человек в рамках обмена пленными. Но от них так и не было ответа.

Президент Владимир Зеленский говорил, что процесс обмена пленными тормозится из-за того, что России и оккупанты на Донбассе не передают списки ОБСЕ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонецкДонбассобмен пленными