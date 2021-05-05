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Обмін полоненими: окупанти в ОРДО почали погоджувати список

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) почала погоджувати список на обмін полоненими з українською стороною. Список був отриманий три тижні тому.

Про це заявила запрошена російською стороною представниця окупаційної влади в гуманітарній підгрупі ТКГ, так званий "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, нібито вперше за півтора року Україна передала список осіб, яких розшукує на окупованій території.

"У ньому - 85 осіб. До слова, це перший офіційний перелік розшукуваних осіб, надісланий українською стороною за останні півтора року. У Донецьку працюють над надісланим списком, перевіряють відповідний запит", - заявила Морозова.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Київ запропонував окупантам напередодні Великодня передати п'ятьох людей в рамках обміну полоненими. Але від них так і не було відповіді.

Президент Володимир Зеленський говорив, що процес обміну полоненими гальмується через те, що Росії і окупанти на Донбасі не передають списки ОБСЄ.

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