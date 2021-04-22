Украина предложила передать в ОРДЛО пять человек в рамках обмена пленными. Боевики молчат

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. Говорили в частности об обмене пленными с так называемыми "Л/ДНР".

Ермак проинформировал дипломатов о ситуации безопасности на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны.

По словам главы Офиса президента, процесс взаимного увольнения удерживаемых лиц не движется.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это преимущественно женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", – сказал он.