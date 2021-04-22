Омбудсмен Украины оценила перспективы обмена пленными

Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.

Денисова отметила, что проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

По ее словам, за два года (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.

"Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 - осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела", - сообщила Денисова.

Она сообщила, что на территории ОРДЛО находятся 220 уголовных дел, в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года.

На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, он ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".