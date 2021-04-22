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Омбудсмен Украины оценила перспективы обмена пленными

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 09:47
Омбудсмен Украины оценила перспективы обмена пленными Фото: украинский омбудсмен Татьяна Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина украинский омбудсмен Татьяна Денисова.

Денисова отметила, что проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

По ее словам, за два года (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.

"Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 - осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела", - сообщила Денисова.

Она сообщила, что на территории ОРДЛО находятся 220 уголовных дел, в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года.

На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, он ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".

Напомним, президент Украны Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными не происходит из-за того, что Россия и сепаратисты не передали списки ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.

РБК-Украина писало, что переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.

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