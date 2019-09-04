Обмен пленными находится в ведении омбудсмена, - МИД России

Вопросы обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией находится в ведении, в частности, российского омбудсмена Татьяны Москальковой и правоохранительных органов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, Москалькова официально уполномочена заниматься вопросами обмена пленными с Украиной.

"На данном этапе комментировать тему обмена - это исключительно прерогатива Москальковой и правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека в РФ активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации", - заявила Захарова.

Она также добавила, что МИД России выступит с комментариями, как только в его распоряжении появятся соответствующие материалы.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться до конца этой недели.

Накануне главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого апелляционный суд Киева освободил из-под стражи, заявил, что не будет участвовать в обмене пленными.