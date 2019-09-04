В Кремле отказались называть дату начала обмена пленными

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле назвали обмен пленными "чувствительной темой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о начале процесса обмена удерживаемыми между Москвой и Киевом к концу недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Песков заявил, что тема обмена пленными является "очень чувствительной", поэтому он не может делать никаких анонсов.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что процесс обмена пленными между Украиной и Россией может начаться до конца этой недели. Также источники называли ориентировочную дату - 7 сентября.

РБК-Украина писало, что по словам российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, пока между Московою и Киевом ведутся переговоры по обмену удерживаемыми, но для завершения процесса обмена необходимо оформить некоторые документы.

Добавим, 30 августа появилась информация, что обмен пленными уже состоялся. Родственники политзаключенных и журналисты с утра ждали возвращения Олега Сенцова, Владимира Балуха, Николая Карпюка, Павла Гриба и 24 военнопленных украинских моряков в аэропорту "Киев". Однако, в Офисе президента Владимира Зеленского информацию о завершении обмена опровергли.