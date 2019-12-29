Обмен пленными завершился

Фото: обмен пленными (4 twitter com APUkraine)

Официальный Киев пока не делал никаких сообщений об этом

Обмен пленными между Киевом и ОРДЛО завершился. Об этом сообщают росСМИ.

Киев пока не делал никаких заявлений об этом. Украинских журналистов к этой части обмена не допустили.

РосСМИ сообщают, что общее число переданных "ДНР" и "ЛНР" лиц в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что Украина передала "ДНР" всех удерживаемых в рамках обмена пленными.

По предварительным данным, обмен пленными прошел по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

"ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в деле о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест.