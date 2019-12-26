Обмен пленными: что известно

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обмен пленными должен пройти 29 декабря на КПВВ в Донецкой области

Очередной масштабный обмен пленными между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей может состояться 29 декабря 2019 года. РБК-Украина следит за новостями за три дня до предполагаемого обмена.

Где и когда состоится обмен

По данным российских СМИ, обмен пленными с большой вероятностью состоится 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области. Предполагается, что в обмене примут участие около 200 человек с обеих сторон.

Формула обмена

Окончательная формула обмена пленными до сих пор неизвестно, поскольку еще должна пройти финальная верификация. Ожидается, что списки точно будут согласованы 28 декабря.

В то же время накануне так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова из отдельных районов Донецкой области заявила, что в их списки на обмен включены 53 человека, а украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна передать "ДНР".

Кого передаст Украина

На обмен пленными точно готовят фермера Николая Бутрименко, который в 2014 году сдал боевикам дислокацию украинского спецназа, в результате чего погибли 10 военных. Кроме того, на обмен пойдут четверо подозреваемых в захвате здания милиции в Мариуполе, при штурме которого впоследствии погибли 13 человек.

До сих пор не исключается, что в рамках обмена освободят трех бывших "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, защита которых сегодня подала апелляцию на арест. Генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что в этом случае "ничего незаконного не будет".

Обмен пленными должен пройти до конца года

На этой неделе 23 декабря трехсторонняя контактная группа в режиме видеоконференции окончательно согласовала обмен пленными. Украинская сторона надеется, что на этот раз удастся вернуть тех, кого не смогли освободить в рамках обмена в декабре 2017 года.