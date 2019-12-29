ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмін полоненими: 14 осіб відмовилися повертатися на окуповану територію

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 17:14
Обмін полоненими: 14 осіб відмовилися повертатися на окуповану територію
Фото: обмін полоненими (t.me/OP_UA)

Чотири людини залишилися на окупованій території, тому що у них там сім'ї

В рамках обміну полоненими з так званими Донецької і Луганської "народними республіками" передала бойовикам 127 осіб, ще 14 відмовилися брати участь в обміні. Про це у КПВВ "Майорське" повідомили радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає "Громадське".

За її словами, в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію.

Сивохо також повідомив, що четверо вирішили залишитися на окупованій території, тому що у них там сім'ї.

Нагадаємо, сьогодні 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76 ".

Раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Додамо, що в рамках обміну полоненими звільнені 12 українських військових. РБК-Україна опублікувало список.

В рамках обміну звільнені 12 українських військових: список Журналіста Асєєва звільнили з полону ОРДЛО
Новини України обмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся