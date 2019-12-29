Обмін полоненими: 14 осіб відмовилися повертатися на окуповану територію

Фото: обмін полоненими (t.me/OP_UA)

Чотири людини залишилися на окупованій території, тому що у них там сім'ї

В рамках обміну полоненими з так званими Донецької і Луганської "народними республіками" передала бойовикам 127 осіб, ще 14 відмовилися брати участь в обміні. Про це у КПВВ "Майорське" повідомили радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає "Громадське".

За її словами, в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію.

Сивохо також повідомив, що четверо вирішили залишитися на окупованій території, тому що у них там сім'ї.

Нагадаємо, сьогодні 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76 ".

Раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Додамо, що в рамках обміну полоненими звільнені 12 українських військових. РБК-Україна опублікувало список.