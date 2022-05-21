Обмен, деокупация и мир: Зеленский назвал цель встречи с Путиным

"(Завершит ли войну разговор с Путиным - ред.) зависит от момента, когда мы будем встречаться. Цель (встречи - ред.) меняется. Как и гибридная война, так, честно, будет и гибридный мир и гибридные встречи", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, если бы он сегодня встретился с Путиным, то вопрос Мариуполя был бы в адженде.

"Если будем встречаться через 2-3 месяца, этого вопроса может и не будет... если бы мы встречались сегодня, знаем, что оккупировано, а что - деоккупировано. Если мы будем встречаться через 2 месяца - мы не знаем, в каком состоянии это будет... Решать вопрос об обмене, деоккупации, мире, окончании войны. Вот и вся адженда. Она такая и была изначально. То есть она была не такая конкретная, потому что не было конкретики в результатах текущей войны", - пояснил Зеленский.

Он выразил уверенность, разговор Украины и России он точно будет, но не известно каком формате: с посредниками, без посредников, в широком формате или на уровне президентов.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.

При этом, как заявляют в Кремле, они якобы не отказываются от встречи президентов. Однако для того, чтобы она произошла ее необходимо подготовить.

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