Обмін, деокупація і мир: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним

"(Чи завершить війну розмова з Путіним - ред.) залежить від моменту, коли ми будемо зустрічатися. Мета (зустрічі - ред.) змінюється. Як і гібридна війна, так, чесно, буде й гібридний мир і гібридні зустрічі", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, якби він сьогодні зустрівся з Путіним, то питання Маріуполя було б в адженді.

"Якщо зустрічатимемося через 2-3 місяці, цього питання може і не буде… Якби ми зустрічалися сьогодні, знаємо, що окуповано, а що - деокуповано. Якщо ми зустрічатимемося через 2 місяці - ми не знаємо, в якому стані це буде… Вирішувати питання про обмін, деокупацію, мир, зупинку війни. Ось і вся адженда. Вона така й була спочатку. Тобто вона була не така конкретна, тому що не було конкретики в результатах поточної війни", - пояснив Зеленський.

Він висловив впевненість, розмова України та Росії вона точно буде, але не відомо якому форматі: з посередниками, без посередників, в широкому форматі чи на рівні президентів.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський вчергове підтвердив готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.

При цьому, як заявляють в Кремлі, вони нібито не відмовляються від зустрічі президентів. Однак для того, щоб вона сталася її необхідно підготувати.

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