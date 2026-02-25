ua en ru
Обманом "затягнули" на війну проти України: ПАР повернула своїх громадян із РФ

Середа 25 лютого 2026 04:30
Обманом "затягнули" на війну проти України: ПАР повернула своїх громадян із РФ
Автор: Никончук Анастасія

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про повернення на батьківщину 17 із 20 громадян ПАР, які були обманом залучені до лав російської армії. Доля решти найманців, а також громадян із Ботсвани, поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Звільнення найманців

За словами Рамафоси, четверо південноафриканців уже повернулися додому минулого тижня, 11 мають прибути найближчим часом, один перебуває на лікуванні, а ще один готується до подорожі.

Сім'ї стверджують, що їхніх родичів обманом заманили в російську армію, обіцяючи навчання для роботи охоронцями політиків, однак на ділі їх змусили брати участь у бойових діях на території України.

Правовий бік питання

У ПАР участь у бойових діях іноземних армій або навіть сприяння іноземним військовим з 1998 року вважається злочином.

Президент не розкрив, які заходи буде вжито для повернутих найманців, зазначивши, що під слідством залишаються лише ті, хто займався вербуванням у російську армію.

Роль дочки колишнього президента

Сім'ї найманців стверджують, що їх завербувала Дудузіла Зума-Самбудла, дочка колишнього президента ПАР, колишня прихильниця російського лідера, яка з листопада 2025 року перебуває під слідством.

Вона переконувала співвітчизників, що поїздка в Росію пов'язана з курсами підготовки охоронців для роботи в партії її батька.

Дипломатична ініціатива

Ще 10 лютого Сиріл Рамафоса обговорив питання повернення своїх громадян із російським лідером Володимиром Путіним, і за даними ЗМІ, російська сторона нібито позитивно відреагувала на прохання.

Нагадуємо, що заступник постійного представника США при ООН Теммі Брюс закликала країни припинити будь-яку підтримку Росії, яка сприяє продовженню військових дій проти України.

Зазначимо, що в Україні активно розширюється використання дронів-перехоплювачів для протидії російським ударним безпілотникам, водночас наразі з їхньою допомогою вдається нейтралізувати приблизно кожен третій дрон противника.

