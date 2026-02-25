Обманом "затягнули" на війну проти України: ПАР повернула своїх громадян із РФ
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про повернення на батьківщину 17 із 20 громадян ПАР, які були обманом залучені до лав російської армії. Доля решти найманців, а також громадян із Ботсвани, поки невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
Звільнення найманців
За словами Рамафоси, четверо південноафриканців уже повернулися додому минулого тижня, 11 мають прибути найближчим часом, один перебуває на лікуванні, а ще один готується до подорожі.
Сім'ї стверджують, що їхніх родичів обманом заманили в російську армію, обіцяючи навчання для роботи охоронцями політиків, однак на ділі їх змусили брати участь у бойових діях на території України.
Правовий бік питання
У ПАР участь у бойових діях іноземних армій або навіть сприяння іноземним військовим з 1998 року вважається злочином.
Президент не розкрив, які заходи буде вжито для повернутих найманців, зазначивши, що під слідством залишаються лише ті, хто займався вербуванням у російську армію.
Роль дочки колишнього президента
Сім'ї найманців стверджують, що їх завербувала Дудузіла Зума-Самбудла, дочка колишнього президента ПАР, колишня прихильниця російського лідера, яка з листопада 2025 року перебуває під слідством.
Вона переконувала співвітчизників, що поїздка в Росію пов'язана з курсами підготовки охоронців для роботи в партії її батька.
Дипломатична ініціатива
Ще 10 лютого Сиріл Рамафоса обговорив питання повернення своїх громадян із російським лідером Володимиром Путіним, і за даними ЗМІ, російська сторона нібито позитивно відреагувала на прохання.
