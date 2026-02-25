Обманом "затянули" на войну против Украины: ЮАР вернула своих граждан из РФ
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил о возвращении на родину 17 из 20 граждан ЮАР, которые были обманом вовлечены в ряды российской армии. Судьба оставшихся наемников, а также граждан из Ботсваны, пока неизвестна.
Освобождение наемников
По словам Рамафосы, четверо южноафриканцев уже вернулись домой на прошлой неделе, 11 должны прибыть в ближайшее время, один находится на лечении, а еще один готовится к путешествию.
Семьи утверждают, что их родственников обманом привлекли в российскую армию, обещая обучение для работы охранниками политиков, однако на деле их заставили участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Правовая сторона вопроса
В ЮАР участие в боевых действиях иностранных армий или даже содействие иностранным военным с 1998 года считается преступлением.
Президент не раскрыл, какие меры последуют для возвращенных наемников, отметив, что под следствием остаются лишь те, кто занимался вербовкой в российскую армию.
Роль дочери бывшего президента
Семьи наемников утверждают, что их завербовала Дудузила Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР, бывшая сторонница российского лидера, которая с ноября 2025 года находится под следствием.
Она убеждала соотечественников, что поездка в Россию связана с курсами подготовки охранников для работы в партии ее отца.
Дипломатическая инициатива
Еще 10 февраля Сирил Рамафоса обсудил вопрос возвращения своих граждан с российским лидером Владимир Путин, и по данным СМИ, российская сторона якобы положительно отреагировала на просьбу.
