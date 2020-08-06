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В облсовете Ивано-Франковска выявили вспышку коронавируса

Ивано-Франковск, Четверг 06 августа 2020 14:18
В облсовете Ивано-Франковска выявили вспышку коронавируса
Фото: Ивано-Франковский облсовет (orada.if.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Облсовет продолжит работать в штатном режиме, но просит ограничить контакты с сотрудниками аппарата

В Ивано-Франковском областном совете зафиксировали вспышку коронавируса. В связи с этим граждан просят ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата облсовета.

Об этом в Facebook написал глава облсовета Александр Сыч.

По его словам, вспышка произошла в исполнительном аппарате областного совета. При этом облсовет продолжит работать в штатном режиме.

"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей...", - написал Сыч.

О точном количестве заболевших пока неизвестно. РБК-Украина пыталось уточнить данную информацию, однако в облсовете пока не отвечают.

Напомним, 5 августа подтвердили заболевание коронавирусом у двух заместителей главы Киевской облгосадминистрации.

Отметим, Ивано-Франковская область является одним из 10 регионов, которые не готовы к ослаблению карантина; в области превышены показатели динамики и процента выявления коронавируса.

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