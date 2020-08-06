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Не готовы ослабить карантин 10 областей 

Украина, Четверг 06 августа 2020 10:35
Не готовы ослабить карантин 10 областей 
Фото: карантин в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В список вошла Одесская область

По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы 10 областей. По сравнению со вчерашним днем из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Не готовы ослабить карантин 10 областей 

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Волынская область (выявление 16,53%);
  • Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);
  • Одесская область (динамика 16,84%);
  • Ровненская область (выявление 15,52%);
  • Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);
  • Хмельницкая область (динамика 15,49%);
  • Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);
  • Черниговская область (выявление 12,32%).

Напомним, киевская власть предупредила о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса: за прошедшие сутки в столице подтвердили 180 новых заболеваний COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Украине уже вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса, за 5 августа подтвердили заболевание у 1318 человек.

Кроме того, с понедельника могут усилить карантин в четырех областях, которые сейчас находятся в "зеленой" зоне.

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