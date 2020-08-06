В облраді Івано-Франківська виявили спалах коронавірусу

Облрада продовжить працювати в штатному режимі, але просить обмежити контакти зі співробітниками апарату
В Івано-Франківській обласній раді зафіксували спалах коронавірусу. У зв'язку з цим громадян просять обмежити ділові контакти з співробітниками апарату облради.
Про це в Facebook написав голова облради Олександр Сич.
За його словами, спалах стався у виконавчому апараті обласної ради. При цьому облрада продовжить працювати в штатному режимі.
"Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавирусной інфекції. Про причини нічого судити. Адже, незважаючи на всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт з великою кількістю людей ...", - написав Сич.
Про точну кількість хворих поки невідомо. РБК-Україна намагалося уточнити цю інформацію, проте в облраді поки не відповідають.
Нагадаємо, 5 серпня підтвердили захворювання коронавірусів у двох заступників голови Київської облдержадміністрації.
Відзначимо, Івано-Франківська область є одним з 10 регіонів, які не готові до ослаблення карантину; в області перевищені показники динаміки та відсотка виявлення коронавируса.