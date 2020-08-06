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В облраді Івано-Франківська виявили спалах коронавірусу

Івано-Франківськ, Четвер 06 серпня 2020 14:18
В облраді Івано-Франківська виявили спалах коронавірусу
Фото: Івано-Франківська облрада (orada.if.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Облрада продовжить працювати в штатному режимі, але просить обмежити контакти зі співробітниками апарату

В Івано-Франківській обласній раді зафіксували спалах коронавірусу. У зв'язку з цим громадян просять обмежити ділові контакти з співробітниками апарату облради.

Про це в Facebook написав голова облради Олександр Сич.

За його словами, спалах стався у виконавчому апараті обласної ради. При цьому облрада продовжить працювати в штатному режимі.

"Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавирусной інфекції. Про причини нічого судити. Адже, незважаючи на всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт з великою кількістю людей ...", - написав Сич.

Про точну кількість хворих поки невідомо. РБК-Україна намагалося уточнити цю інформацію, проте в облраді поки не відповідають.

Нагадаємо, 5 серпня підтвердили захворювання коронавірусів у двох заступників голови Київської облдержадміністрації.

Відзначимо, Івано-Франківська область є одним з 10 регіонів, які не готові до ослаблення карантину; в області перевищені показники динаміки та відсотка виявлення коронавируса.

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