В облозі у РФ: Естонія підготувала план оборони на випадок окупації

Естонія готується до сценарію повної блокади з боку агресора. Тепер країна має бути здатною протриматися 30 днів без зовнішньої допомоги. Проте просто оборонятись естонці не будуть, а відповідатимуть ударами в тил ворога.

Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на портал ERR .

Новий принцип безпеки передбачає максимальну автономність. Якщо Естонію заблокують з повітря, моря та суші, суспільство має функціонувати самостійно. Цей режим триватиме щонайменше місяць. Саме стільки часу заклали на відновлення зовнішніх сполучень та повноцінної підтримки сил НАТО.

Вимоги до населення також стали жорсткішими. Кожен громадянин повинен забезпечити свою автономність на сім днів. Це мінімальний поріг виживання без допомоги держави.

Основні пріоритети для населення:

безперебійний доступ до енергії та зв'язку;

наявність запасів харчування та палива;

доступ до медичних послуг;

робота суспільних ЗМІ для отримання інформації.

"Активна оборона": бойові дії перенесуть на територію ворога

Таллінн змінює підхід до ведення війни. Попередній принцип "територіальної оборони" отримав суттєве доповнення і тепер армія планує діяти на випередження. Головна мета - не допустити широкомасштабних боїв на естонській землі.

Військові планують завдавати глибоких ударів, що дозволить знищити сили ворога ще до перетину кордону. Така стратегія має зменшити кількість жертв серед цивільних.

У документі чітко прописано:

"Військова оборона побудована на принципі активної оборони, згідно з яким проти ворожих сил вживаються активні заходи для запобігання або перешкоджання нападу або для зниження ефективності нападу, включаючи глибокі удари на ворожу територію. Територіальна оборона все ще відіграє важливу роль, але метою є забезпечення того, щоб бойові дії не відбувалися на естонській землі".

Росія залишається головною загрозою для Європи

Оскільки Москва не полишає імперських амбіцій, то вона визнана найбільшою небезпекою для євроатлантичного простору. В оновленій стратегії зазначається, що Росія - це країна, "чия імперіалістична агресивна політика спрямована на демонтаж та переформатування європейської архітектури безпеки та світового порядку, заснованого на правилах, і відновлення його сфери впливу".

Також Таллінн звертає увагу на союзників агресора. У документі згадують Китай, Північну Корею, Білорусь та Іран.