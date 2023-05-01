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Облиште ці ілюзії. Кислиця вважає, що ООН не змусить Путіна припинити війну в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 травня 2023 15:33
Облиште ці ілюзії. Кислиця вважає, що ООН не змусить Путіна припинити війну в Україні Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України за ООН (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Більш як два десятки років світ дозволяв і пробачав російському диктатору Володимиру Путіну абсолютно все. Наразі ООН не змусить його припинити війну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з поиланням на антерв'ю постійного представника України в ООН Сергія Кислиці Укрінформу.

За його словами, навіть якщо Рада безпеки ООН вирішить негайно припинити війну та вивести російські війська з України, Володимир Путін на це не погодиться.

"Уявімо собі, що РФ втратила можливість застосовувати право вето, і на стіл лягає проект рішення РБ про негайне припинення війни й виведення військ. РБ це ухвалює, і що далі?" - задався питанням Кислиця.

Він розповів, що навіть якщо дане рішення буде надіслано Путіну - це не припинить вторгнення в Україну.

"Рішення надсилається Путіну, він його читає. І що - піднімає слухавку урядового телефону й дає наказ Шойгу його виконати? Облиште ці ілюзії", - сказав він.

Кислиця зауважив, що світ вже більше 20 років дозволяв і пробачав Путіну практично все.

"По суті, це було потурання його планам створення автократії, якій абсолютно плювати на будь-які рішення регіональних і глобальних організацій. Тому як би ми не ставилися до права вето, у кінцевому рахунку не в ньому проблема", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет ООН заявив про глибоку стурбованість порушеннями прав людини російськими військами і приватними військовими компаніями в Україні. Йдеться про насильницькі викрадення, тортури, зґвалтування та страти.

Раніше ми писали про те, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Дунья Міятовича, жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії, щоб посприяти поверненню дітей.

Тим часом Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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Володимир Путін ООН Війна Росії проти України
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