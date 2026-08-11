Облікова ставка НБУ вплинула на автокредити: чи варто чекати здешевлення позик

У першому півріччі 2026 року попит українців на автокредити зберігався, однак після активного зростання у 2025 році ринок перейшов до стабілізації. Одним із ключових факторів, який визначатиме вартість позик у другій половині року, є облікова ставка Національного банку.

Про те, як рішення НБУ впливають на автокредитування та чому позичальникам не варто очікувати масового здешевлення кредитів, – РБК-Україна розповів керівник напряму автокредитування ''Глобус Банку'' Сергій Кіпоренко .

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У першому півріччі 2026 року ринок автокредитування перейшов від стрімкого зростання до стабілізації.

Облікова ставка НБУ з 30 липня зросла з 15% до 15,5%.

Підвищення ставки не означає автоматичного подорожчання всіх автокредитів, але звужує можливості для їхнього загального здешевлення.

На вартість позики також впливають ціна залучених банком ресурсів, строк кредитування, початковий внесок, кредитні ризики та умови партнерської програми.

Найвигідніші пропозиції у другому півріччі можуть формуватися в межах спільних програм банків, дилерів і страхових компаній.

Як облікова ставка впливає на автокредити

Протягом першого півріччя 2026 року облікова ставка НБУ перебувала на рівні 15%. Однак 30 липня регулятор підвищив її до 15,5%.

НБУ пояснив рішення посиленням фундаментального цінового тиску та ризиком пришвидшення інфляції. У червні річна інфляція сповільнилася до 7,2%, водночас базова інфляція зросла до 8,1%. Оновлений прогноз НБУ передбачає, що за підсумками 2026 року споживча інфляція може сягнути 10%.

Це означає, що очікуване на початку року поступове зниження вартості кредитування відкладається.

''Підвищення облікової ставки не означає автоматичного й миттєвого подорожчання всіх автокредитів, проте воно істотно звужує простір для загального зниження ставок'', – пояснив Сергій Кіпоренко.

За його словами, навіть якщо інфляційна ситуація покращуватиметься, здешевлення автокредитів зазвичай відбувається не одразу. Банки враховують не лише рішення НБУ, а й вартість залучених ресурсів, кредитні ризики, строк позики, розмір початкового внеску та умови співпраці з автодилером.

Тому сама по собі зміна облікової ставки не визначає кінцеву вартість конкретного кредиту. Водночас вона створює загальне середовище, у якому банки формують свої кредитні пропозиції.

Попит на автокредити стабілізувався

У першому півріччі 2026 року українці продовжували купувати нові автомобілі в кредит, але темпи зростання стали помірнішими.

Якщо у 2025 році, за оцінками банківських аналітиків, кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 35% і становила в середньому 1183 машини на місяць, то у 2026 році ринок перейшов до відносно стабільної динаміки.

За даними ''Укравтопрому'', у січні-червні 2026 року в Україні реалізували близько 33 тисяч нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас НБУ повідомляв, що у першому кварталі зростання портфелів автокредитів та іпотеки сповільнилося, хоча загальний обсяг гривневого кредитування населення продовжив збільшуватися.

Експерт пов’язує таку динаміку з більш обережною поведінкою покупців.

''Після активного 2025 року ринок перейшов у спокійнішу фазу. Попит на нові автомобілі в кредит зберігся, однак покупці стали довше порівнювати програми, ретельніше прораховувати щомісячний платіж і частіше відкладати рішення через безпекову та економічну невизначеність. Тобто ринок не зупинився – він став більш прагматичним'', – зазначив Кіпоренко.

Чому на автокредит впливає курс валют

На вартість автомобіля та, відповідно, розмір кредиту впливає і валютна динаміка. На початку 2026 року офіційний курс долара становив близько 42,35 грн, а станом на 30 червня – 44,85 грн. Таким чином, за перше півріччя долар подорожчав приблизно на 5,9%.

Офіційний курс євро за цей період зріс із 49,79 до 51,17 грн, тобто майже на 2,8%.

Оскільки переважна частина нових автомобілів є імпортною, тривале послаблення гривні може поступово відображатися на їхній вартості. Вплив не завжди є миттєвим, оскільки дилери можуть продавати автомобілі, придбані раніше, за попередніми цінами.

Однак якщо гривневий еквівалент автомобіля зростає, збільшується і фінансове навантаження на покупця.

''Для покупця важлива не лише процентна ставка, а й сама вартість автомобіля. Навіть якщо кредитні умови не змінюються, зростання гривневого еквівалента ціни збільшує початковий внесок і щомісячний платіж'', – зауважив експерт.

Водночас він не радить брати кредит виключно через побоювання подальшого зростання курсу. Передусім покупець має оцінити власну платоспроможність і повну вартість утримання автомобіля.

Що буде з автокредитами у другому півріччі

За базовим прогнозом експерта, у другій половині 2026 року попит на автокредити залишатиметься відносно стабільним. Водночас повторення торішнього зростання на 35% наразі малоймовірне.

Серед факторів, які стримуватимуть ринок, Кіпоренко називає високу облікову ставку, можливе прискорення інфляції, валютні коливання, зростання цін на пальне та безпекову ситуацію.

Водночас підтримувати попит можуть потреба громадян і бізнесу в оновленні автопарку, розвиток партнерських програм, конкуренція між дилерами та поступове збільшення попиту на банківські кредити.

''Другу половину року навряд чи можна буде назвати періодом дешевого автокредитування. Проте це не означає, що вигідних пропозицій не буде. Найкращі умови з’являтимуться точково – для окремих брендів, моделей, строків кредитування та розмірів початкового внеску. Тому покупцеві варто порівнювати не лише банки, а цілі партнерські програми'', – прогнозує Сергій Кіпоренко.