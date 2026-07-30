НБУ змінить правила розміщення депсертифікатів: що це означає для банків і гривні

Нацбанк розпочинає модернізацію операційного дизайну процентної політики. Ключовою зміною стане новий механізм розміщення депозитних сертифікатів, який має посилити вплив облікової ставки на грошовий ринок і зробити монетарну політику ефективнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

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Нові правила: НБУ змінює механізм розміщення депозитних сертифікатів, які банки використовують для розміщення вільних коштів.

НБУ змінює механізм розміщення депозитних сертифікатів, які банки використовують для розміщення вільних коштів. Мета реформи: регулятор хоче посилити вплив облікової ставки на депозитні, кредитні та міжбанківські ставки.

регулятор хоче посилити вплив облікової ставки на депозитні, кредитні та міжбанківські ставки. Більше стимулів для депозитів: банки мають активніше конкурувати за кошти вкладників, підвищуючи ефективність процентної політики.

банки мають активніше конкурувати за кошти вкладників, підвищуючи ефективність процентної політики. Ефект для гривні: зміни покликані підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та стримування інфляції.

зміни покликані підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та стримування інфляції. Паралельне рішення: модернізацію оголосили одночасно з підвищенням облікової ставки до 15,5% річних.

Що зміниться

Перший етап модернізації операційного дизайну процентної політики стартує 7 серпня 2026 року. Він передбачає зміну механізму розміщення тримісячних лімітованих депозитних сертифікатів НБУ.

Якщо зараз Нацбанк повністю задовольняє заявки банків на розміщення коштів у цьому інструменті, то після змін він перейде до процентних тендерів. Їх проводитимуть раз на два тижні, а НБУ заздалегідь визначатиме обсяг депозитних сертифікатів, який готовий розмістити.

Під час тендерів банки конкуруватимуть між собою за право розмістити кошти, пропонуючи процентні ставки в межах умов, визначених регулятором.

Навіщо це потрібно

У Нацбанку наголошують, що чинний операційний дизайн процентної політики, запроваджений у 2023 році разом із тримісячними депозитними сертифікатами, вже довів свою ефективність.

Саме він посилив вплив облікової ставки на фінансовий ринок, активізував конкуренцію банків за вкладників та зробив гривневі заощадження привабливішими.

Зокрема, якщо у 2022 році середня дохідність строкових гривневих депозитів становила 9-12% річних, то в липні 2026 року вона перевищує 14%, навіть попри нижчий рівень облікової ставки. Від початку 2026 року обсяг строкових гривневих депозитів населення зріс майже на 10%, а від початку повномасштабної війни — подвоївся.

Водночас НБУ вважає, що нинішній механізм потребує модернізації. Нові зміни мають ще більше посилити процентну трансмісію, тобто забезпечити швидший і повніший вплив рішень щодо облікової ставки на ставки за депозитами, кредитами та інші фінансові інструменти.

Це також має підтримати привабливість гривневих активів, стабільність валютного ринку та допомогти стримувати інфляцію.