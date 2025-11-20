Облікова ставка може почати зниження. Як це вплине на відсотки за депозитами

Національний банк в кінці жовтня залишив облікову ставку на рівні 15,5%. Регулятор прийняв це рішення на фоні посилення проінфляційних ризиків.

Якою може бути монетарна політика НБУ в найближчі місяці, що буде зі ставками за депозитами та чи варто зараз відкривати накопичувальні рахунки – у матеріалі РБК-Україна .

Що таке облікова ставка і для чого вона потрібна

Облікова ставка НБУ – це головна відсоткова ставка в Україні, яка визначає, скільки коштують гроші в державі. Вона показує, під який відсоток Національний банк надає кредити комерційним банкам або приймає від них депозити. Це основний інструмент грошово-кредитної політики, за допомогою якого регулюється інфляція, економічне зростання та курс гривні.

Коли НБУ підвищує ставку, кредити для банків стають дорожчими, а значить, дорожчають і позики для бізнесу та населення. Це зменшує кількість грошей в обігу й стримує інфляцію. Якщо ж ставку знижують, кредити стають доступнішими, економіка активізується, але може зрости інфляційний тиск.

Облікова ставка впливає на всі фінансові процеси – від вартості кредитів і депозитів до інвестиційної активності. Висока ставка робить гривню привабливішою для інвесторів, підтримуючи її курс, тоді як низька стимулює економічне зростання, але може послабити національну валюту.

Якою була облікова ставка у 2025 році

Цього року облікова ставка була досить стабільною. На початку року вона була на рівні 14,5%, потім у березні Національний банк підвищив її до 15,5%. Останній раз цей рівень ставки був продовжений в кінці жовтня.

Ставка залишається незмінною через те, що проінфляційні чинники переважають дезінфляційні на тлі зростання енергодефіциту та бюджетних потреб. В цих умовах НБУ прагне зберегти привабливість гривневих активів, стабільність валютного ринку та тенденцію до зниження інфляції до цільового показника (5%) зазначають в пресслужбі регулятора.

Фото: НБУ не може перейти до зниження облікової ставки, бо заважають проінфляційні фактори (прес-центр НБУ)

"Така політика сприяє інтересам українських вкладників, адже вона створює потужний фундамент для формування ринкових процентних ставок за депозитами в національній валюті", - прокоментували РБК-Україна рішення регулятора у Незалежній асоціації банків України.

Як НБУ може змінювати облікову ставку в подальшому

На 2026 рік НБУ закладає базовий прогноз, згідно якого передбачається пом’якшення монетарної політики. Зміна ставки прогнозується поступовою і залежатиме від макроекономічних умов та ризиків на ринку.

На сайті центрального банку опублікований прогнозний рівень облікової ставки, згідно якого у першому кварталі вона очікується на рівні 15,1%, у другому – 14,1%, у третьому – 13,2%, і в четвертому – 12,7%.

Враховуючи, що на попередньому засіданні комітету НБУ з монетарної політики голоси розділилися майже навпіл, зараз прогнозувати рішення центробанку непросто, говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

"Найімовірніше, регулятор знизить ставку в грудні-березні сумарно на 1,0 чи 1,5 процентних пункти", - сказав він в коментарі РБК-Україна та додав, що не розглядає варіантів із підвищенням облікової ставки в найближчі місяці.

Як можуть змінитися ставки за депозитами для фізичних осіб

Ставки за строковими гривневими депозитами прив’язані до облікової ставки і залишаються відносно незмінними за поточних умов. У разі початку зниження облікової ставки у першому кварталі 2026 року банки можуть поступово знижувати відсотки за депозитами для фізичних осіб, відповідно до ринкових умов та конкуренції, зазначає регулятор.

Станом на початок жовтня 2025 року клієнти банків розмістили на депозитах 2,8 трлн гривень, з яких 1,5 трлн гривень становили вклади домогосподарств, свідчить статистика НБУ.

Банки традиційно реагують на рішення регулятора із запізненням і починають знижувати ставки за депозитами фізичних осіб через певний час, зауважує Демків.

"Очікую падіння ставок за цей період (грудень 2025 року - березень 2026 року - ред.) лише на 0,5 процентних пункти для фізичних осіб і трохи більшого – на 1,0 - 1,5 процентних пункти за депозитами юридичних осіб", - каже аналітик.

Чи вигідно зараз відкривати депозит

Демків відзначає, що не варто розраховувати на підвищення ставок, особливо з початку 2026 року. "Ставки поступово знижуватимуться", - прогнозує експерт.

Такий самий прогноз дає Незалежна асоціація банків України. "У перспективі наступного року процентні ставки залишатимуться близькими до поточного рівня або й дещо знижуватимуться", - прокоментували РБК-Україна в бізнес-асоціації.

Немає причин відкладати рішення про розміщення строкового депозиту в національній валюті в очікуванні кращих умов, підсумовують банкіри.