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Обленерго перевірятимуть на дотримання графіків відключення світла

Фото: Обленерго перевірятимуть на дотримання графіків відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії, а також технічний стан протиаварійної автоматики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"За дорученням Міністерства енергетики Державною інспекцією енергетичного нагляду України було проведено моніторинг коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Повідомляється, що крім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також, відповідно до наказу Міненерго, представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення світла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, незважаючи на підтримку західних партнерів.

Також раніше ми писали, що у Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

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Електроенергія