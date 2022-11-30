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У Києві знизився дефіцит електроенергії: скільки споживачів залишаються без світла

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Київ, Середа 30 листопада 2022 16:20
У Києві знизився дефіцит електроенергії: скільки споживачів залишаються без світла Фото: у Києві знизився дефіцит електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера міста Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово були без світла. Зараз ситуація покращала: дефіцит становить не 50%, а 30-35%", - заявив він.

При цьому мер зазначив, що зараз дефіцит електроенергії в Києві надто великий, щоб перейти до планових відключень за графіком.

Крім того, Кличко підкреслив, що ситуація може будь-якої миті погіршитися, якщо росіяни знову завдадуть ракетного удару по енергетичних об'єктах України.

Він закликав киян бути готовими до будь-якого сценарію, зокрема найгіршого. Також мешканцям Києва слід запастися питною та технічною водою, їжею та теплими речами.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК планує включати електропостачання своїм клієнтам на 5-6 годин на день вже найближчим часом.

Нагадаємо,Шмигаль заявляв, що станом на 29 листопада ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло у будинках по 5-6 годин.

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