У Києві знизився дефіцит електроенергії: скільки споживачів залишаються без світла

У Києві за останню добу дефіцит електроенергії знизився з 50 до 30-35%. Загалом ситуація з енергопостачанням у столиці покращується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова мера міста Віталія Кличка в ефірі телеканалу " Київ ".

"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово були без світла. Зараз ситуація покращала: дефіцит становить не 50%, а 30-35%", - заявив він.

При цьому мер зазначив, що зараз дефіцит електроенергії в Києві надто великий, щоб перейти до планових відключень за графіком.

Крім того, Кличко підкреслив, що ситуація може будь-якої миті погіршитися, якщо росіяни знову завдадуть ракетного удару по енергетичних об'єктах України.

Він закликав киян бути готовими до будь-якого сценарію, зокрема найгіршого. Також мешканцям Києва слід запастися питною та технічною водою, їжею та теплими речами.