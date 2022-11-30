Облэнерго будут проверять на соблюдение графиков отключения света

"По поручению Министерства энергетики Государственной инспекцией энергетического надзора Украины был проведен мониторинг корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений Минэнерго выдало приказ, согласно которому Госэнергонадзор в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

Сообщается, что помимо графиков отключения, проверкам подлежит техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

"Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Также, согласно приказу Минэнерго, представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах ОСП и ОСР в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля за соблюдением графиков отключения света.