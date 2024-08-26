В областях України почали вводити графіки відключень світла через удар по енергетиці

В Україні через масований ракетний удар по енергетиці 26 серпня ввели аварійні відключення. Зараз в областях починають діяти графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з регіонів.
Зокрема, як повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, 26 серпня, за наказом "Укренерго", попередньо діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
Крім того, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що відповідно до команди НЕК "Укренерго", у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Години без світла:
Крім того, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що до 11:00 без електропостачання в Чернігівській області перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень.
"З 11:00 за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані. Наразі задіюються 3 черги графіків погодинних відключень", - написав він.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі.
"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів", - написав Шмигаль.
Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетиці Україні через ракетний обстріл 26 серпня з боку Росії залишається складною. За його словами, наслідки уточнюються.