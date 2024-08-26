В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике

В частности, как сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22

4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

Кроме того, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что согласно команде НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

11:00-12:00 5 и 6 очереди

12:00-13:00 5 и 6 очереди

13:00-14:00 1 и 2 очереди

14:00-15:00 1 и 2 очереди

15:00-16:00 3 и 4 очереди

16:00-17:00 3 и 4 очереди

17:00-18:00 5 и 6 очереди

18:00-19:00 5 и 6 очереди

19:00-20:00 1 и 2 очереди

20:00-21:00 1 и 2 очереди

21:00-22:00 3 и 4 очереди

22:00-23:00 3 и 4 очереди

23:00-24:00 5 и 6 очереди

Кроме того, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находились почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.

"С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. В настоящее время задействуются 3 очереди графиков почасовых отключений", - написал он.

На территории Сумской области по указанию "Укрэнерго" вводятся графики почасовых отключений в объеме двух очередей (сейчас обесточены 2-я и 5-я очереди). Как сообщает "Сумыоблэнерго" , аварийные отключения отменены.

По данным "Харьковоблэнерго" , в Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений.