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Кузнєцов під прицілом НАБУ: ким є нардеп із справи про корупцію на дронах

Україна, Субота 02 серпня 2025 20:14
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Кузнєцов під прицілом НАБУ: ким є нардеп із справи про корупцію на дронах Фото: народний депутат Олексій Кузнєцов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Каріна Левицька

Народний депутат Олексій Кузнєцов став фігурантом гучного антикорупційного розслідування НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до схеми з "відкатами" при закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Детальніше про те, ким є Олексій Кузнєцов, розповідає РБК-Україна.

Кузнєцов - народний депутат України від партії "Слуга народу". Був обраний на 106-му виборчому окрузі, до складу якого входить Сіверськодонецьк, частина міста Кадіївка і частина Попаснянського району Луганської області.

Варто зауважити, що Кузнєцов є одним із тих, хто підтримав скандальний закон №12414, який передбачає ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

Що відомо про нардепа Кузнецова

Кузнєцов народився 2 грудня 1979 року в місті Сіверськодонецьк (до перейменування - Сєвєродонецьк) Луганської області. Здобув вищу освіту, на факультеті “Економіка та підприємництво” Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

До політичної кар’єри займався підприємницькою діяльністю. У 2019 році Олексій Кузнєцов балотувався на парламентські вибори у складі партії “Слуга народу” на 106-му окрузі. На момент обрання був безробітним.

Під час передвиборчої кампанії Кузнєцов організував у Сіверськодонецьку безоплатний концерт відомої української співачки. Подібний захід місцеві розцінили як непрямий підкуп виборців.

На виборах отримав 24,69% голосів виборців.

Кузнєцов також є членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Водночас він є засновником таких компаній як:

  • ТОВ “8ТЕК”,
  • ДК “Комунальщик”,
  • ТОВ “ТД Автошина”.

Під час роботи у Верховній Раді відзначився підтримкою скандальних законопроєктів, які збільшують корупційні ризики. Зокрема, наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу №5655.

Одна з ключових проблем цього законопроєкту полягає в тому, що громадяни України не зможуть якісно впливати на відбудову, а забудовники будуть контролювати самі себе.

Цей законопроєкт мав корупційні ризики, що спричинило спротив громадськості. Закон не підписаний президентом, тому не працює.

А вже цьогоріч нардеп проголосував за закон №12414, який ліквідував незалежність антикорупційних органів та передав їх під контроль генпрокурору.

Корупція на закупівлях дронів та засобів РЕБ

Нагадаємо, що сьогодні НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Як уточнили в прокуратурі, на хабарі було викрито чинного народного депутата України. РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова.

Зауважимо, що нардепа Кузнєцова вже зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і навіть хочуть виключити з партії.

Пізніше джерела РБК-Україна назвали ім'я ще одного фігуранта справи. Ним виявився колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Відомо, що станом на зараз затримано 4 осіб.

Детальніше про дану справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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