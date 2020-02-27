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Все области готовы к приему возможных больных коронавирусом, - Минздрав

Новости » Общество     27.02.2020 - 14:54
Все области готовы к приему возможных больных коронавирусом, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

По словам Виктора Ляшко, в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все области готовы к приему возможных больных коронавирусом. Об этом Ляшко сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавируса.

"В каждом регионе определены на первый этап по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы - их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован", - отметил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае роста количества больных у Министерства здравоохранения есть перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделение за отделением перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

Также Ляшко рассказал, что сейчас в ведомстве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как это сейчас внедрили в Германии.

Речь идет о тех людях, которые готовы на самоизоляцию и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.

Напомним, у 89 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары", тесты на коронавирус оказались негативными.

Также проводилось тестирование медицинского персонала в санатории "Новые Санжары". Их результаты будут известны 28 февраля.

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