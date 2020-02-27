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Минздрав не планирует продлевать срок обсервации в Новых Санжарах

Новости » Общество     27.02.2020 - 14:20
Минздрав не планирует продлевать срок обсервации в Новых Санжарах
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Министерстве руководствуются рекомендациями ВОЗ

В Министерстве здравоохранения не планируют продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" эвакуированным из Уханя в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, возможность продления обсервации зависит от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"Мы пользуемся только информацией ВОЗ. Поскольку сейчас проводится много исследований… Как только ВОЗ пересмотрит сроки обсервации, мы тоже пересмотрим", - сказал Ляшко.

Напомним, у 89 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары", тесты на коронавирус оказались негативными.

Также проводилось тестирование медицинского персонала "Новых Санжар". Их результаты сообщат завтра, 28 февраля.

Также РБК-Украина сообщало, что ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявляла об отсутствии оснований для продления срока обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней.

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