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Данилов заявил об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах

Новости » Политика     27.02.2020 - 08:24
Данилов заявил об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Ни один из 89 эвакуированных не больной на коронавирус COVID-2019

Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Данилов отметил, что молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

"Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта с.г.", - добавили в СНБО.

Напомним, вчера заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что у эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксировано повышение температуры.

До этого министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что оснований для того, чтобы продлевать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Впрочем, в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавируса среди украинцев. Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу.

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