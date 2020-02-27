Усі області готові до прийому можливих хворих коронавірусом, - МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Віктора Ляшка, в кожній області визначили госпітальні бази та бригади екстреної швидкої допомоги на випадок коронавірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі області готові до прийому можливих хворих коронавірусом. Про це він повідомив під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, в кожній області визначили госпітальні бази та бригади екстреної швидкої допомоги на випадок поширення коронавірусу.

"У кожному регіоні визначені на перший етап по дві госпітальні бази та бригади швидкої екстреної допомоги, які будуть викликатися на ці випадки. Ці госпітальні бази мають у себе в структурі інфекційні бокси - їх близько 2500. В цілому в інфекційній мережі лікарень близько 12,5 тисячі ліжок. На першому етапі ми говоримо про те, що випадок повинен бути ізольований", - зазначив Ляшко.

При цьому він додав, що в разі зростання кількості хворих у Міністерства охорони здоров'я є перспективні плани перепрофілювання лікарень, коли відділення за відділенням перепрофілюються і приймають хворих з тією або іншою інфекцією.

Також Ляшко розповів, що зараз у відомстві відпрацьовують питання можливої самоізоляції у квартирах для хворих з симптомами, як це зараз впровадили в Німеччині.

Мова йде про тих людей, які готові на самоізоляцію і не мають симптомів або критеріїв для госпіталізації.

Нагадаємо, у 89 евакуйованих з китайського Уханя, які знаходяться в обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", тести на коронавірус виявилися негативними.

Також проводилося тестування медичного персоналу в санаторії "Нові Санжари". Їх результати будуть відомі 28 лютого.