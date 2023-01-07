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До областей доведені ліміти: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Фото: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом дня через посилення похолодання в Україні може зрости рівень споживання електроенергії. До областей були доведені ліміти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Станом на ранок через вихідний й святковий день в Україні споживання електроенергії менше, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури.

Через похолодання прогнозується зростання рівня споживання.

"Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, у Києві відключатимуть світло чітко за графіками на вихідних.

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