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До областей доведены лимиты: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Фото: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение дня из-за усиления похолодания в Украине может увеличиться уровень потребления электроэнергии. До областей были доведены лимиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

По состоянию на утро из-за выходного и праздничного дня в Украине потребление электроэнергии меньше, чем вчера, даже при существенном понижении температуры.

Из-за похолодания прогнозируется рост уровня потребления.

"Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, в Киеве будут отключать свет четко по графикам на выходных.

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