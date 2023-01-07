До областей доведены лимиты: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

По состоянию на утро из-за выходного и праздничного дня в Украине потребление электроэнергии меньше, чем вчера, даже при существенном понижении температуры.

Из-за похолодания прогнозируется рост уровня потребления.

"Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - пишет пресс-служба.