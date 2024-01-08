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Облаштовують укриття із тіл "побратимів": Сухопутні війська показали кадри знищення росіян

Укрїна , Понеділок 08 січня 2024 10:09
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Облаштовують укриття із тіл "побратимів": Сухопутні війська показали кадри знищення росіян Фото: окупанти облаштовують укриття з тіл побратимів на лініях зіткнення (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На авдіївському напрямку окупанти зазнають значних втрат. В намаганнях приховатись від українських ударних безпілотників, росіяни почали облаштовувати укриття з трупів "побратимів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.

"Це район Степового, що на Авдіївському напрямку. Російські загарбники не полишають спроб взяти населений пункт, однак замість успіху - шалені втрати", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, окупанти облаштовують т.зв. "нори" та окрім звичного оздоблення у вигляді палок і тканини, викладають у якості "додаткового захисту" від ударів тіла вже загиблих росіян.

У Сухопутних військах інформують, що такі втрати, зокрема, завдають бійці з роти ударних БпЛА 47 ОМБр.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 8 січня Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Варто зауважити, що українські захисники регулярно наносять по окупантах удари за допомогою бойових дронів в районі Авдіївки. Таким чином наші захисники ефективно знищують не тільки особовий склад, але й техніку росіян.

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