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Маскування не допомогло. ЗСУ за допомогою дрона знищили окупантів (відео)

Україна, Неділя 31 грудня 2023 19:41
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Маскування не допомогло. ЗСУ за допомогою дрона знищили окупантів (відео) Фото: ЗСУ нищать ворога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під Авдіївкою військові Збройних сил України за допомогою дрону ліквідували російську техніку з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

Попри те, що росіяни замаскували свою техніку, дрон українських військових все одно вразив в ціль.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади відправляють ворога в пекло. І коли ті російські недоліки нарешті зрозуміють, що від наших левів не сховатися? Авдіївський напрямок", - повідомили військові.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни обстріляли населені пункти Донецької області та вбила чотирьох людей.

Також 22 грудня росіяни вдарили по населених пунктах Донецької області. Унаслідок цього загинула одна людина.

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