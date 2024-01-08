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Обустраивают укрытие из тел "собратьев": Сухопутные войска показали кадры уничтожения россиян

Украина, Понедельник 08 января 2024 10:09
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Обустраивают укрытие из тел "собратьев": Сухопутные войска показали кадры уничтожения россиян Фото: оккупанты обустраивают укрытие из тел собратьев на линиях столкновения (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На авдеевском направлении оккупанты терпят значительные потери. В попытках укрыться от украинских ударных беспилотников, россияне начали обустраивать укрытие из трупов "сослуживцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

"Это район Степного, что на Авдеевском направлении. Российские захватчики не оставляют попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха - безумные потери", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты обустраивают т.н. "норы" и кроме привычного обустройства в виде палок и ткани, выкладывают в качестве "дополнительной защиты" от ударов тела уже погибших россиян.

В Сухопутных войсках информируют, что такие потери, в частности, наносят бойцы из роты ударных БПЛА 47 ОМБр.

Ситуация на Авдеевском направлении

По состоянию на 8 января Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Стоит отметить, что украинские защитники регулярно наносят по оккупантам удары с помощью боевых дронов в районе Авдеевки. Таким образом, наши защитники эффективно уничтожают не только личный состав, но и технику россиян.

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