Обустраивают укрытие из тел "собратьев": Сухопутные войска показали кадры уничтожения россиян

На авдеевском направлении оккупанты терпят значительные потери. В попытках укрыться от украинских ударных беспилотников, россияне начали обустраивать укрытие из трупов "сослуживцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

"Это район Степного, что на Авдеевском направлении. Российские захватчики не оставляют попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха - безумные потери", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты обустраивают т.н. "норы" и кроме привычного обустройства в виде палок и ткани, выкладывают в качестве "дополнительной защиты" от ударов тела уже погибших россиян.

В Сухопутных войсках информируют, что такие потери, в частности, наносят бойцы из роты ударных БПЛА 47 ОМБр.