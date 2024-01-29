UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обламає зуби. Кулеба відповів на фантазії лідера угорської партії про Закарпаття

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї, який погрожував територіальній цілісності України, "обламає зуби" об нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на пресконференції з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Кулеба нагадав, що уряд Угорщини підтримує Україну та її територіальну цілісність. Але не всім хочеться, щоб між країнами були добрі стосунки, тож є погрози щодо Закарпаття.

"Але якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають тим більше", - додав глава українського МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 січня, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї виступив зі скандальною заявою щодо України.

Він погрожував, що якщо Україна програє війну з Росією та її державність припиниться, то його партія претендуватиме на Закарпаття.

При цьому скандальними заявами про Закарпаття вирізнялися не лише ультраправі угорські політики, а й прем'єр Віктор Орбан. Зокрема, він називав регіон "давньою угорською землею".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниУгорщинаЗакарпаттяДмитро Кулеба