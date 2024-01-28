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"Якщо Україна впаде". Лідер угорської партії розмріявся про Закарпаття

Неділя 28 січня 2024 10:29
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"Якщо Україна впаде". Лідер угорської партії розмріявся про Закарпаття Фото: Ласло Тороцкаї, лідер партії Угорщини Mi Hazank (twitter.com/ToroczkaiLaszlo)
Автор: Сергій Пишкін

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Під час виступу на річній партійній конференції у Будапешті, Тороцкаї заявив, що "тиск міжнародних фінансистів" призвів до війни на території України, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно". Зокрема стверджував про те, що "Україну купив BlackRock", інвестиційний фонд, який має у розпорядженні понад 10 трильйонів доларів.

Лідер партії відзначив, що виступає за мирне врегулювання війни шляхом переговорів. Втім, якщо "державність України припиниться", то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.

Не перше претензії на Закарпаття

Варто додати, що Тороцкаї вже відзначався скандальними заявами після початку війни в Україні. В листопаді 2022 року він побажав Польщі, з нагоди Дня незалежності, знову мати спільний кордон з Угорщиною. Тоді ж він опублікував провокативне фото, зроблене після захоплення Будапештом Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа

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