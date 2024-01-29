Обломает зубы. Кулеба ответил на фантазии лидера венгерской партии о Закарпатье

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи, который угрожал территориальной целостности Украины, "обломает зубы" об нашу страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Кулеба напомнил, что правительство Венгрии поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Но не всем хочется, чтобы между странами были хорошие отношения, поэтому есть угрозы относительно Закарпатья.
"Но, если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают тем более", - добавил глава украинского МИД.
Напомним, вчера, 28 января, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи выступил со скандальным заявлением по поводу Украины.
Он угрожал, что если Украина проиграет войну с Россией и ее государственность прекратится, то его партия будет претендовать на Закарпатье.
При этом скандальными заявлениями о Закарпатье отличались не только ультраправые венгерские политики, но и премьер Виктор Орбан. В частности, он называл регион "древней венгерской землей".
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