"Обкладали даниною" підприємців. СБУ затримала в Дніпрі рекетирів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось

Злочинці вимагали гроші у місцевих підприємців. Для цього вони провокували конфліктні ситуації або ж вигадували штучні борги. Після цього виставляли "рахунок". У разі відмови - викрадали жертв й відвозили до підвалу в якому облаштували катівню. Там постраждалих прив'язували до стільця та періодично били, а також погрожували розправою потерпілими та їхніми родинами.

"Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" грошей з місцевого ІТ-підприємця. Фігуранти вимагали кошти як "компенсацію" за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші. За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури", - пише СБУ.

У результаті постраждалий погодився заплатити та відправив частину суми злочинцям у криптовалюті. Аби сплатити "залишок" він також звернувся за допомогою до родичів.

"Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав усю суму", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала в Дніпрі рекетирів, яка "обкладала даниною" підприємців (t.me/SBUkr)

Також злочинці планували розширити свій злочинний вплив й обкласти "даниною" більшу частину малого бізнесу.

"Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника. За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини", - розповідає СБУ.

Що загрожує

Усім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 189 - вимагання;

ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі злочинці перебувають під вартою, їм загрожує 12 років тюрми.