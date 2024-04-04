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"Обкладывали данью" предпринимателей. СБУ задержала в Днепре рэкетиров

Четверг 04 апреля 2024 13:35
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"Обкладывали данью" предпринимателей. СБУ задержала в Днепре рэкетиров Фото: СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые "обкладывали данью" предпринимателей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержала банду, которая терроризировала жителей прифронтового Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

Преступники требовали деньги у местных предпринимателей. Для этого они провоцировали конфликтные ситуации или же придумывали искусственные долги. После этого выставляли "счет". В случае отказа - похищали жертв и отвозили в подвал в котором обустроили пыточную. Там пострадавших привязывали к стулу и периодически избивали, а также угрожали расправой потерпевшим и их семьям.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" денег из местного ІТ-предпринимателя. Фигуранты требовали средства в качестве "компенсации" за нереализованный бизнес-проект, в который фигуранты якобы вкладывали деньги. По данным следствия, рэкетиры вывезли айтишника с завязанными глазами в подвальное помещение, где применяли к нему пытки", - пишет СБУ.

В результате пострадавший согласился заплатить и отправил часть суммы преступникам в криптовалюте. Чтобы оплатить "остаток" он также обратился за помощью к родственникам.

"Удерживая предпринимателя в собственном авто, фигуранты возили его по адресам близких пока он не собрал всю сумму", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые "обкладывали данью" предпринимателей (t.me/SBUkr)

Также преступники планировали расширить свое преступное влияние и обложить "данью" большую часть малого бизнеса.

"Правоохранители заблокировали противоправные намерения группировки и задержали организатора и его сообщника. По данным следствия, ими оказались представители местного криминалитета, которые ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления", - рассказывает СБУ.

Что грозит

Всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • ст. 189 - вымогательство;
  • ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас преступники находятся под стражей, им грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители недавно разоблачили международный канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину.

В частности, в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, которые массово сбывали кокаин, амфетамин и МДМА.

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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