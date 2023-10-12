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Обійдеться без Роналду. Інсайдер розкрив плани Мессі на міжсезоння в США

Фото: Ліонель Мессі не збирається покидати Маямі (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Нападник американського "Інтера Маямі" Ліонель Мессі не розглядатиме варіанти з орендами в інші клуби під час паузи в Major League Soccer.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

36-річний чемпіон світу не поповнюватиме трудову книжку новими записами. У найближчі місяці він зосередитися на виступах у складі збірної Аргентини та підготовці до сезону-2024 в МЛС.

Мессі відмовився від ідеї пограти в оренді. На семиразового володаря "Золотого м'яча" збиралися претендувати іспанська "Барселона" та аравійські клуби. Суверенний фонд Саудівської Аравії нібито вигадав спеціальний план, щоб відновити суперництво аргентинця з португальцем Роналду.

Утім, Мессі зосереджений на двох нинішніх командах – "Інтері Маямі" та Аргентині. Зокрема, у жовтні він запланував зіграти в складі "альбіселесте" проти збірних Парагваю і Перу, а в лавах "чапель" – проти "Шарлотта" (двічі). Натомість у листопаді аргентинець зустрінеться зі збірними Уругваю і Бразилії, а також візьме участь в азійському турне "Інтера Маямі".

 

 

 

Ліонель Мессі в 2023 році

Сезон 2022/23 аргентинець провів у складі французького "Парі Сен-Жермен". За парижан нападник відіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 21 м'яч і віддав 20 результативних передач.

Влітку Мессі підписав із "Інтером Маямі" контракт на 2,5 роки. Флоридці платитимуть аргентинцю 50-60 млн доларів за сезон. Разом із нападником лави "чапель" поповнили екс-партнери Мессі в "Барселоні" Альба та Бускетс. Вони привели "Інтер Маямі" до перемоги в Кубку ліг США та Мексики.

Зі збірною Аргентини Мессі стартував у кваліфікації до ЧС-2026. У першому турі відбору він забив єдиний м'яч у протистоянні з Еквадором (1:0). Гол зі штрафного дозволив наздогнати англійця Бекхема в списку рекордсменів стандартів.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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Месси