Мессі проти Роналду. Саудівська Аравія вигадала план відновлення суперництва

Аргентинець матиме варіант переїзду на Близький Схід на тимчасовій основі. Аравійці зацікавлені в оренді нападника на 4 місяці.

Мессі матиме паузу в активних виступах через невихід "Інтера Маямі" до плей-офф МЛС. Він ризикує залишитися без ігрової практики на період від 21 жовтня (останній матч "чапель" у регулярному чемпіонаті) до кінця лютого (старт нового сезону). Суверенний фонд Саудівської Аравії намагатиметься орендувати аргентинця на цей час.

Державна установа цьогоріч підірвала трансферний ринок низкою гучних підписань. Фонд викупив 75% акцій чотирьох клубів – "Аль-Іттіхада", "Аль-Насра", "Аль-Хіляля" та "Аль-Ахлі". Лави цих команд поповнили Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Неймар та інші зірки.

Мессі левову частку ігрової кар'єри провів у складі іспанської "Барселони". Головним символом цієї епохи стало його протистояння з Роналду, який тоді захищав кольори мадридського "Реала". Найсильніші футболісти початку XXI століття здобули 12 "Золотих м'ячів" на двох.

