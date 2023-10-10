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Мессі проти Роналду. Саудівська Аравія вигадала план відновлення суперництва

Ер-Ріяд, Вівторок 10 жовтня 2023 12:25
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Мессі проти Роналду. Саудівська Аравія вигадала план відновлення суперництва Фото: На Ліонеля Мессі знову чекають на Близькому Сході (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Федерація футболу та Суверенний фонд Саудівської Аравії відновили інтерес до підписання семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі з американського "Інтера Маямі".

Про це заявив журналіст Руді Галетті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

Аргентинець матиме варіант переїзду на Близький Схід на тимчасовій основі. Аравійці зацікавлені в оренді нападника на 4 місяці.

Мессі матиме паузу в активних виступах через невихід "Інтера Маямі" до плей-офф МЛС. Він ризикує залишитися без ігрової практики на період від 21 жовтня (останній матч "чапель" у регулярному чемпіонаті) до кінця лютого (старт нового сезону). Суверенний фонд Саудівської Аравії намагатиметься орендувати аргентинця на цей час.

Державна установа цьогоріч підірвала трансферний ринок низкою гучних підписань. Фонд викупив 75% акцій чотирьох клубів – "Аль-Іттіхада", "Аль-Насра", "Аль-Хіляля" та "Аль-Ахлі". Лави цих команд поповнили Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Неймар та інші зірки.

Мессі левову частку ігрової кар'єри провів у складі іспанської "Барселони". Головним символом цієї епохи стало його протистояння з Роналду, який тоді захищав кольори мадридського "Реала". Найсильніші футболісти початку XXI століття здобули 12 "Золотих м'ячів" на двох.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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