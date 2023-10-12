Обойдется без Роналду. Инсайдер раскрыл планы Месси на межсезонье в США

36-летний чемпион мира не пополнит трудовую книжку новыми записями. В ближайшие месяцы он будет сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Аргентины и подготовке к сезону-2024 в МЛС.

Месси отказался от идеи поиграть в аренде. На семикратного обладателя "Золотого мяча" собирались претендовать испанская "Барселона" и аравийские клубы. Суверенный фонд Саудовской Аравии якобы придумал специальный план , чтобы возобновить соперничество аргентинца с португальцем Роналду.

Месси, однако, сосредоточен на двух нынешних командах - "Интере Майами" и Аргентине. В частности, в октябре он запланировал сыграть в составе "альбиселесте" против сборных Парагвая и Перу, а в рядах "цапель" – против "Шарлотта" (дважды). В ноябре аргентинец встретится со сборными Уругвая и Бразилии, а также примет участие в азиатском турне "Интера Майами".

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.