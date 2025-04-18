Обіцяв зупинити допомогу. Чи може на виборах в Румунії перемогти антиукраїнський політик

Оцінити рейтинги кандидатів у президенти Румунії наразі складно через суперечливі дані опитувань. Водночас лідер "Альянсу за єдність румунів" Дордже Сіміон має шанси пройти до другого туру.

Румунські експерти Маріус Гінчі та Юліан Булай, з якими спілкувалося РБК-Україна, вважають, що кандидат від ультраправих сил Сіміон майже напевно вийде до другого туру, однак потім зазнає поразки, оскільки проти нього швидко сформується альянс прихильників колишнього лідера Націонал-ліберальної партії Кріна Антонеску та мера Бухареста Нікушора Дана.

Водночас румунський політолог Андрей Царану дотримується думки, що участь Сіміона у другому турі залишається під питанням.

"Наразі дуже важко говорити щось певне про соціологію. Ми маємо дуже різні дані опитувань. Тож все ще незрозуміло, які насправді рейтинги у кандидатів", - пояснив він.