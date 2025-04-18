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Обіцяв зупинити допомогу. Чи може на виборах в Румунії перемогти антиукраїнський політик

П'ятниця 18 квітня 2025 09:13
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Обіцяв зупинити допомогу. Чи може на виборах в Румунії перемогти антиукраїнський політик Фото: Дордже Сіміон, лідер "Альянсу за єдність румунів" (x.com/georgesimion)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Левицький

Оцінити рейтинги кандидатів у президенти Румунії наразі складно через суперечливі дані опитувань. Водночас лідер "Альянсу за єдність румунів" Дордже Сіміон має шанси пройти до другого туру.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Спроба №2. Румунія знову обирає президента - як це може зачепити Україну".

Румунські експерти Маріус Гінчі та Юліан Булай, з якими спілкувалося РБК-Україна, вважають, що кандидат від ультраправих сил Сіміон майже напевно вийде до другого туру, однак потім зазнає поразки, оскільки проти нього швидко сформується альянс прихильників колишнього лідера Націонал-ліберальної партії Кріна Антонеску та мера Бухареста Нікушора Дана.

Водночас румунський політолог Андрей Царану дотримується думки, що участь Сіміона у другому турі залишається під питанням.

"Наразі дуже важко говорити щось певне про соціологію. Ми маємо дуже різні дані опитувань. Тож все ще незрозуміло, які насправді рейтинги у кандидатів", - пояснив він.

Вибори президента у Румунії 2025

У першу неділю травня в Румунії пройдуть президентські вибори, оскільки результати голосування, яке відбулося 24 листопада 2024 року, були скасовані Конституційним судом.

Спочатку суд підтвердив підсумки першого туру, однак уже через кілька днів сам же й відкликав це рішення. Причиною стала поява розсекречених матеріалів, у яких прямо зазначалося, що виборча кампанія Келіна Джорджеску є наслідком зовнішнього втручання.

У звіті спецслужб також ішлося про те, що Румунія стала об’єктом гібридної агресії з боку Росії, що проявлялася в кібератаках, витоках розвідувальної інформації та актах саботажу. Як наслідок, результати голосування були анульовані, а вибори призначено повторно.

Детальніше про те, що відомо про нових кандидатів у президенти Румунії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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