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Обещал остановить помощь. Может ли на выборах в Румынии победить антиукраинский политик

Пятница 18 апреля 2025 09:13
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Обещал остановить помощь. Может ли на выборах в Румынии победить антиукраинский политик Фото: Дордже Симион, лидер "Альянса за единство румын" (x.com/georgesimion)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Левицкий

Оценить рейтинги кандидатов в президенты Румынии пока сложно из-за противоречивых данных опросов. В то же время лидер "Альянса за единство румын" Дордже Симион имеет шансы пройти во второй тур.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Попытка №2. Румыния снова выбирает президента - как это может задеть Украину".

Румынские эксперты Гинча и Балай, с которыми общалось РБК-Украина, считают, что кандидат от ультраправых сил Симион почти наверняка выйдет во второй тур, однако затем потерпит поражение, поскольку против него быстро сформируется альянс сторонников бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску и мэра Бухареста Никушора Дана.

В то же время румынский политолог Андрей Царану придерживается мнения, что участие Симиона во втором туре остается под вопросом. Он отметил, что сегодня чрезвычайно сложно делать какие-либо точные выводы на основе социологических опросов, поскольку имеющиеся данные существенно отличаются, и до сих пор неизвестно, какие именно рейтинги имеют кандидаты.

Выборы президента в Румынии 2025 года

В первое воскресенье мая в Румынии пройдут президентские выборы, поскольку результаты голосования, которое состоялось 24 ноября 2024 года, были отменены Конституционным судом.

Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней сам же и отозвал это решение. Причиной стало появление рассекреченных материалов, в которых прямо указывалось, что избирательная кампания Кэлина Джорджеску является следствием внешнего вмешательства.

В отчете спецслужб также говорилось о том, что Румыния стала объектом гибридной агрессии со стороны России, которая проявлялась в кибератаках, утечках разведывательной информации и актах саботажа. Как следствие, результаты голосования были аннулированы, а выборы назначены повторно.

Подробнее о том, что известно о новых кандидатах в президенты Румынии - читайте в материале РБК-Украина.

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