Обіцяв відстрочку за "хабар". В Києві затримали працівника ТЦК

В Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування (ТЦК) та служби підтримки (СП) під час отримання "хабаря".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
"За неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство", - пише командування.
Що сталось
До вищезгаданого працівника ТЦК звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Останній мешкав у Дніпрі й повинен був приїхати до Києва, але для офіційного працевлаштування необхідно було перебувати на обліку.
Працівник ТЦК запевнив співрозмовника у тому, що чоловіка одразу мобілізують, але запропонував "відстрочку" за 300 доларів.
Що загрожує
У ході слідчих дій працівнику ТЦК повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області завершено розслідування щодо працівника Роздільнянського районного ТЦК та СП, який разом з одним із правоохоронців торгував "білими квитками".
Також у Києві викрили шахраїв, які видавали себе за співробітників ТЦК та ДБР, й ошукали чоловіка на 1,7 млн гривень.
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