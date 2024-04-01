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Обещал отсрочку за взятку. В Киеве задержали работника ТЦК

Фото: в Киеве задержали работника ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве задержали работника одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК) и службы поддержки (СП) во время получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".

"За неправомерную выгоду в размере 300 долларов США подозреваемый обещал поставить на воинский учет и предоставить отсрочку от призыва жителю Днепра, который планировал переехать в столицу и устроиться на предприятие", - пишет командование. 

Что произошло 

К вышеупомянутому работнику ТЦК обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на воинский учет. Последний жил в Днепре и должен был приехать в Киев, но для официального трудоустройства необходимо было находиться на учете. 

Работник ТЦК заверил собеседника в том, что мужчину сразу мобилизуют, но предложил "отсрочку" за 300 долларов. 

Что грозит 

В ходе следственных действий работнику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного ТЦК и СП, который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами".

Также в Киеве разоблачили мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ТЦК и ДБР, и обманули мужчину на 1,7 млн гривен.

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Киев