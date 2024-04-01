Обещал отсрочку за взятку. В Киеве задержали работника ТЦК

"За неправомерную выгоду в размере 300 долларов США подозреваемый обещал поставить на воинский учет и предоставить отсрочку от призыва жителю Днепра, который планировал переехать в столицу и устроиться на предприятие", - пишет командование.

Что произошло

К вышеупомянутому работнику ТЦК обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на воинский учет. Последний жил в Днепре и должен был приехать в Киев, но для официального трудоустройства необходимо было находиться на учете.

Работник ТЦК заверил собеседника в том, что мужчину сразу мобилизуют, но предложил "отсрочку" за 300 долларов.

Что грозит

В ходе следственных действий работнику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы.