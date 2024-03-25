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"Обіцяв, що знайде мене та вб'є". Перша ракетка України пригадав переслідування лудоманів

Фото: Віталій Сачко – єдиний представник України в топ-200 рейтингу ATP (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Віталій Сачко зізнався, що регулярно отримує погрози від людей з ігровою залежністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport-Express.

26-річний українець поділився міркуваннями про специфічних шанувальників спорту. За його зізнанням, на фінальних стадіях турнірів тенісистам приходить від 30-40 до сотні повідомлень лудоманів.

"В однієї людини "пукан" настільки підгорів, що вона прислала мені спочатку десь 50 повідомлень текстових, а потім ще з десяток голосових. В мене вони навіть колись були збережені. Обіцяв, що знайде мене та вб’є. Писав, що хоче мене тотально знищити з цієї планети", – розповів Сачко.

Український спортсмен відзначив, що незадоволені результатами поєдинків знаходяться і в час перемог, і після поразок. Більшість таких повідомлень у соцмережах Сачко звик ігнорувати. Утім, періодично заходить перевірити запити на спілкування.

Хто такий Віталій Сачко

Уродженець Кременчука, у чоловічому турі дебютував у 2013 році. Перша ракетка України на березень цього року (175-те місце).

Завоював 3 титули на рівні ATP Challenger та ITF Futures. На турнірах серії "Гренд Слем" наразі найкраще виступав на Australian Open, де двічі виходив у другий раунд кваліфікації (2022, 2024). На професіональному рівні заробив понад 300 тисяч доларів призових.

У нинішньому сезоні провів 6 поєдинків, у яких здобув три перемоги та зазнав трьох поразок. Не виходив на корт від середини січня.

До слова, українка Калініна несподівано вибила Сабаленко в 1/16 фіналу Miami Open.

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