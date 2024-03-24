Miami Open: Калініна сенсаційно вибила Сабаленко, Світоліна та Ястремська вилетіли

Ангеліна Калініна з несподіваною перемогою над другою ракеткою світу Аріною Сабаленко з Білорусі залишилася останньою представницею України в Маямі. Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зачохлили ракетки у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Miami Open, 2-й раунд, жінки

Осака – Світоліна – 2:0 (6:2, 7:6)

Miami Open, 3-й раунд, жінки

Саккарі – Ястремська – 2:0 (7:5, 6:4)

Калініна – Сабаленко – 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

Світоліна не впоралася з японкою Осакою. У першому сеті ключовим став шостий гейм, коли остання оформила єдиний брейк і здобула стратегічну перевагу. Нею колишня лідерка світового рейтингу скористалася сповна і закрила партію за 34 хвилини.

Більше інтриги було в другому сеті. У тому ж шостому геймі Осака знову взяла подачу Світоліної, але повторення сценарію українка зламала. Вона згодом відповіла своїм брейком і таки перевела партію у тай-брейк. Утім, там японська тенісистка з другої спроби реалізувала матчбол.

Натомість Ястремська вилетіла від представниці топ-10 класифікації WTA Саккарі з Греції. У стартовому сеті українська тенісистка повернулася до гри в десятому геймі, коли несподівано легко, "під нуль", взяла подачу гречанки. Однак, до тай-брейку не дійшло – Саккарі миттєво оформила брейк і завершила партію на своїй.

У другому сеті Ястремська віддала першу ж власну подачу. Грецька тенісистка повела 2:0 та надалі свій гандикап не розгубила. Для загальної перемоги Саккарі було достатньо уважно зіграти на своїх подачах. Із цим завданням вона впевнено впоралася.

Зате сенсацію організувала Калініна. У першому сеті протистояння зі Сабаленко розгорнулася справжня драма. Українка то "горіла" 0:2, то вела 3:2, то йшла нога в ногу з титулованою суперницею. Зрештою, Калініна з третьої спроби реалізувала сетбол у десятому геймі.

Проте, в другій партії розвинути успіх вітчизняна тенісистка не змогла. Сабаленко ззовні легко виграла сет, надавши опонентці можливість набрати лише одне очко. Здавалося, що в схожій манері білоруска проведе і вирішальну партію. Та Калініна змогла ще раз здивувати. Тепер вона просто зім'яла опонентку, оформивши три брейки та відправивши прихильницю Лукашенка додому.